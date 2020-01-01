В Индии выявили два новых штамма COVID-19

Южноафриканский штамм выявили у четырех человек, бразильский у одного. Власти собираются тестировать всех прибывающих из Бразилии и Южной Африки.

С начала пандемии в Индии коронавирусом заболели почти 11 млн человек

Южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса были обнаружены в Индии. Теперь граждане, приезжающие из этих стран, будут проходить более тщательное тестирование, заявили представители министерства здравоохранения Индии, пишет Reuters.

Так, по данным властей, носителями южноафриканского штамма оказались четыре человека. Этот вариант коронавируса у них был обнаружен в январе.

Бразильский штамм вывили в феврале у одного человека.

В настоящее время правительство Индии рассматривает возможность введения обязательных тестов ПЦР для всех людей, прибывающих из Бразилии и Южной Африки, как это делается для тех, кто прилетает из Великобритании. На сегодняшний день в Индии зарегистрировано 187 случаев заражения британским вариантом.

"Прямых рейсов из Южной Африки или Бразилии нет, поэтому министерство здравоохранения и министерство гражданской авиации обсуждают меры, которые необходимо предпринять по этому поводу", - заявил глава индийского Минздрава Раджеш Бхушан.

С начала пандемии в Индии коронавирусом заболели 10,93 миллиона человек. Индия – на втором месте после США по инфицированию COVID-19.

До этого мы писали, что российские ученые заявили о создании теста на британский штамм COVID-19.

Добавим, что африканская мутация COVID оказалась опасней британской.



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