Трампа обвиняют в нарушении Акта Ку-клукс-клана

Бывшего президента и его адвоката обвинили в нарушении закона 19 века, который запрещает мешать Конгрессу исполнять свои обязанности.

Экс-президента США Дональда Трампа из-за попытки штурма Капитолия его сторонниками обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года, который запрещает мешать Конгрессу исполнять свои обязанности. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает телеканал ABC со ссылкой на иск, поданный в окружной суд Вашингтона.

"Обвиняемые намеревались воспрепятствовать и, в конечном итоге, задержали членов Конгресса, исполнявших свой долг, предписанный Конституцией США - утвердить результаты Коллегии выборщиков, чтобы избрать следующего президента и вице-президента США", - говорится в иске.

Иск подал демократ от штата Миссисипи Бенни Гордон Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей.

Кроме Трампа, в числе обвиняемых оказался его адвокат Руди Джулиани и ультраправая организация Гордые парни. Согласно иску, они "играли руководящую роль" во время беспорядков в Капитолии 6 января, а также "предоставили помощь военного типа, достаточную, чтобы побороть любое сопротивление со стороны полиции Капитолия".

Напомним, 6 января сторонники Трампа пытались штурмовать здание Конгресса США, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодателей эвакуировали в безопасные места. Позже силовики при помощи слезоточивого газа зачистили здание Конгресса. Позже Трампу был объявлен второй импичмент, однако Сенат США оправдал бывшего президента.

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