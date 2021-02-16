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Умер глава сети отелей Marriott Арне Соренсон

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У Соренсона было онкологическое заболевание. Он скончался в возрасте 62 лет. Год назад он отказался от зарплаты и направил ее на борьбу с COVID-19.
Соренсон возглавил Marriott International в 2012 году
Соренсон возглавил Marriott International в 2012 году
marriott.com.ru

Президент и главный исполнительный директор международной сети отелей Marriott International Арне Соренсон скончался на 63 году жизни. Два года назад у него диагностировали рак поджелудочной железы, говорится в сообщении компании.

Соренсон стал во главе гостиничной империи в 2012 году. Он первый глава Marriott International не из семьи основателей. Согласно сообщению, Соренсон "вывел компанию на путь уверенного роста".

В марте 2020 года Соренсон заявил, что отказывается от своей заработной платы до конца года. Средства будут направлены на борьбу с пандемией.

Компания Marriott International была основана в 1927 году Джоном Марриоттом-старшим.

До этого стало известно о смерти музыканта и композитора Джонни Пачеко.

Напомним, что умер посол Украины в Китае Сергей Камышев.
 

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Теги: США, смерть, отели, умер, гостиницы, Marriott
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Источник: korrespondent.net

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