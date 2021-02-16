Умер глава сети отелей Marriott Арне Соренсон
Президент и главный исполнительный директор международной сети отелей Marriott International Арне Соренсон скончался на 63 году жизни. Два года назад у него диагностировали рак поджелудочной железы, говорится в сообщении компании.
Соренсон стал во главе гостиничной империи в 2012 году. Он первый глава Marriott International не из семьи основателей. Согласно сообщению, Соренсон "вывел компанию на путь уверенного роста".
В марте 2020 года Соренсон заявил, что отказывается от своей заработной платы до конца года. Средства будут направлены на борьбу с пандемией.
Компания Marriott International была основана в 1927 году Джоном Марриоттом-старшим.
До этого стало известно о смерти музыканта и композитора Джонни Пачеко.
Напомним, что умер посол Украины в Китае Сергей Камышев.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet