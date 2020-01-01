В Польше украинца подозревают в жестоком убийстве

Тело пожилого мужчины нашли почти голым в порту. На нем были многочисленные синяки, однако не было ранений, которые могли бы указать на причину смерти.

Украинца в Польше арестовали на три месяца youtube.com

В Варшаве полиция задержала 32-летнего гражданина Украины, которого подозревают в убийстве 68-летнего мужчины. Тело погибшего было обнаружено 6 февраля вблизи форта Влоха, сообщает издание RDC.

"Погибший 68-летний мужчина был практически голым. Рядом с умершим была его одежда. На теле жертвы были многочисленные синяки", - говорится в сообщении.

Украинцу сообщили подозрение и арестовали на три месяца.

В свою очередь, задержанный своей вины не признает, расследование продолжается. Мотив подозреваемого пока не установлен. Однако известно, что мужчины употребляли алкоголь вместе.

У 68-летнего мужчины на теле не было ранений, которые могли бы однозначно указать на причину смерти. Прокуратура ждет детальную оценку экспертов, осуществивших вскрытие. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит пожизненное лишение свободы.

Накануне сообщалось, что в Польше задержали украинца, девять раз менявшего фамилию. Мужчину разыскивали как местные правоохранители, так и Интерпол.

Ранее в польском городе Катовице погиб 55-летний гражданин Украины. Он сорвался со строительных лесов и ударился головой. Чтобы госпитализировать пострадавшего с 11 этажа, понадобилось два часа. Мужчина умер в больнице.

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