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Johnson & Johnson подала заявку на разрешение COVID-вакцины в ЕС

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Сейчас регулятор оценивает данные относительно эффективности и безопасности вакцины, а также ее качества.
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины
skynews.com.au

Компания Johnson & Johnson подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на условное маркетинговое разрешение для разработанной ею вакцины против COVID-19. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба Агентства.

"EMA получила заявку на условное разрешение на продажу (CMA) для вакцины от COVID-19, разработанную Janssen-Cilag International NV. Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) оценит вакцину, известную как COVID-19 Vaccine Janssen, по ускоренному графику", - говорится в сообщении.

Комитет может предоставить заключение относительно вакцины до середины марта при условии, что данные компании об эффективности, безопасности и качестве препарата являются достаточно исчерпывающими и надежными.

Сейчас EMA оценивает дополнительные данные относительно эффективности и безопасности вакцины, а также ее качества.

Накануне сообщалоь, что ВОЗ одобрила обе версии вакцины AstraZeneca. Такое решение организации здравоохранения открывает возможность применения в мировом масштабе обеих вакцин.

Стали известны результаты испытаний COVID-вакцины от Johnson & Johnson

 

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Теги: ЕС, вакцина, Евросоюз, регистрация, пандемия, Johnson & Johnson, разрешение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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