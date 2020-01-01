Johnson & Johnson подала заявку на разрешение COVID-вакцины в ЕС

Сейчас регулятор оценивает данные относительно эффективности и безопасности вакцины, а также ее качества.

Компания Johnson & Johnson подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на условное маркетинговое разрешение для разработанной ею вакцины против COVID-19. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба Агентства.

"EMA получила заявку на условное разрешение на продажу (CMA) для вакцины от COVID-19, разработанную Janssen-Cilag International NV. Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) оценит вакцину, известную как COVID-19 Vaccine Janssen, по ускоренному графику", - говорится в сообщении.

Комитет может предоставить заключение относительно вакцины до середины марта при условии, что данные компании об эффективности, безопасности и качестве препарата являются достаточно исчерпывающими и надежными.

Сейчас EMA оценивает дополнительные данные относительно эффективности и безопасности вакцины, а также ее качества.

Накануне сообщалоь, что ВОЗ одобрила обе версии вакцины AstraZeneca. Такое решение организации здравоохранения открывает возможность применения в мировом масштабе обеих вакцин.

Стали известны результаты испытаний COVID-вакцины от Johnson & Johnson

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