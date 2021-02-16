Извержение из кратера сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы, которая стекана по склонам вулкана.

На итальянском острове Сицилия вечером во вторник, 16 февраля, проснулся вулкан Этна. Из-за этого международный аэропорт Катании приостановил свою работу, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).

Источник подземных толчков находится на глубине около 2 900 – 3 000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной инфразвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.

Как известно, Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.

Cмотрите фотогалерею: На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Mount Etna in Sicily, Italy went boom again last night pic.twitter.com/71C5bhNABC — David Beckham (@Fake_Beckham) February 16, 2021

Etna en 'eruption :



Impressionnant orage volcanique pic.twitter.com/i2QID1RjXg — Francois Beaudonnet (@beaudonnet) February 16, 2021

#Etna's Southeast Crater makes spectacular lava bubbles at night, 15-16 February 2021 pic.twitter.com/dVYOxcbBSf — Boris Behncke (@etnaboris) February 16, 2021

Напомним, в середине декабря 2020 года также произошло извержение Этны.

Ранее сообщалось, что вулкан Фуэго начал извержение за спиной туриста. Житель Гватемалы решил помедитировать на горе и стал свидетелем извержения вулкана, которое снял на видео.

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