На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия вечером во вторник, 16 февраля, проснулся вулкан Этна. Из-за этого международный аэропорт Катании приостановил свою работу, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).

Источник подземных толчков находится на глубине около 2 900 – 3 000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной инфразвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.

Как известно, Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.

