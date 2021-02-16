На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия вечером во вторник, 16 февраля, проснулся вулкан Этна. Из-за этого международный аэропорт Катании приостановил свою работу, сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.
Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).
Источник подземных толчков находится на глубине около 2 900 – 3 000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной инфразвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.
Как известно, Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.
Cмотрите фотогалерею: На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Mount Etna in Sicily, Italy went boom again last night pic.twitter.com/71C5bhNABC— David Beckham (@Fake_Beckham) February 16, 2021
Etna en 'eruption :— Francois Beaudonnet (@beaudonnet) February 16, 2021
Impressionnant orage volcanique pic.twitter.com/i2QID1RjXg
#Etna pic.twitter.com/yIKYg8O62x— Antonio La Bruna (@AntonioLaBruna1) February 16, 2021
#Etna's Southeast Crater makes spectacular lava bubbles at night, 15-16 February 2021 pic.twitter.com/dVYOxcbBSf— Boris Behncke (@etnaboris) February 16, 2021
Напомним, в середине декабря 2020 года также произошло извержение Этны.
Ранее сообщалось, что вулкан Фуэго начал извержение за спиной туриста. Житель Гватемалы решил помедитировать на горе и стал свидетелем извержения вулкана, которое снял на видео.
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