Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Не более двух детей: Египет объявил о борьбе с перенаселенностью

Комментариев: 0
Население страны составляет уже свыше 100 миллионов человек, при этом ежегодно на свет появляются около двух миллионов детей.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Население Египта превысило показатель в 100 миллионов человек, в связи с чем президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что одной семье достаточно иметь не больше двух детей. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила местная газета Al-Ahram.

Отмечается, что в ходе выступления на открытии медицинского комплекса в Исмаилии глава государства предупредил сограждан, что быстрый рост населения опасен, поскольку негативно сказывается на экономике Египта.

"Пока вопрос роста населения не будет взят под контроль, люди не почувствуют никаких улучшений условий их жизни", - отметил ас-Сиси.

В то же время президент заверил жителей страны, что власти не планируют решать проблему жесткими методами.

"Мы работаем над программой по противодействию росту населения и предоставлению необходимых для этого услуг египетским семьям", - уточнил он.

По словам ас-Сиси, ежегодно в Египте на свет появляются два миллиона детей, что требует увеличения бюджета Минздрава не менее чем на 3,6 миллиарда долларов.

Напомним, в 2016 году население Египта составляло 90 миллионов человек. Эксперты прогнозировали, что оно увеличится до 140 миллионов к 2030 году.

ООН спрогнозировала, сколько детей родится в 2021 году

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, президент, Египет, рождаемость, население
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь