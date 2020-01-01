Не более двух детей: Египет объявил о борьбе с перенаселенностью

Население страны составляет уже свыше 100 миллионов человек, при этом ежегодно на свет появляются около двух миллионов детей.

Население Египта превысило показатель в 100 миллионов человек, в связи с чем президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что одной семье достаточно иметь не больше двух детей. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила местная газета Al-Ahram.

Отмечается, что в ходе выступления на открытии медицинского комплекса в Исмаилии глава государства предупредил сограждан, что быстрый рост населения опасен, поскольку негативно сказывается на экономике Египта.

"Пока вопрос роста населения не будет взят под контроль, люди не почувствуют никаких улучшений условий их жизни", - отметил ас-Сиси.

В то же время президент заверил жителей страны, что власти не планируют решать проблему жесткими методами.

"Мы работаем над программой по противодействию росту населения и предоставлению необходимых для этого услуг египетским семьям", - уточнил он.

По словам ас-Сиси, ежегодно в Египте на свет появляются два миллиона детей, что требует увеличения бюджета Минздрава не менее чем на 3,6 миллиарда долларов.

Напомним, в 2016 году население Египта составляло 90 миллионов человек. Эксперты прогнозировали, что оно увеличится до 140 миллионов к 2030 году.

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