США заявили о готовности помочь в борьбе со вспышкой Эболы в Африке

Джо Байден в курсе ситуации с лихорадкой Эбола, и его администрация намерена сотрудничать с властями пострадавших стран.

Власти Соединенных Штатов готовы сделать все возможное, чтобы остановить вспышки лихорадки Эбола на Африканском континенте. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, распространенном во вторник, 16 февраля.

"Пока мир переживает продолжающуюся пандемию, Эбола вновь появилась одновременно в Центральной и Западной Африке. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы быстро, эффективно и с использованием соответствующих ресурсов отреагировать и остановить эти вспышки", - указано в заявлении.

Псаки информировала, что президент Джо Байден в курсе ситуации с лихорадкой Эбола, и его администрация намерена сотрудничать с властями пострадавших стран, а также с такими организациями, как ВОЗ, Африканский союз и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

В связи с этим, сообщила пресс-секретарь, помощник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан связался с послами Гвинеи, ДР Конго, Либерии и Сьерра-Леоне и сообщил им о готовности США к совместной работе по борьбе с Эболой.

Напомним, в воскресенье Гвинея объявила об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола, на юго-востоке страны. Вскоре в ВОЗ заявили, что в экстренном порядке задействуют имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинеи.

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