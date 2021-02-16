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США заявили о готовности помочь в борьбе со вспышкой Эболы в Африке

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Джо Байден в курсе ситуации с лихорадкой Эбола, и его администрация намерена сотрудничать с властями пострадавших стран.
Гвинея объявила об эпидемии вируса Эбола
Гвинея объявила об эпидемии вируса Эбола

Власти Соединенных Штатов готовы сделать все возможное, чтобы остановить вспышки лихорадки Эбола на Африканском континенте. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, распространенном во вторник, 16 февраля.

"Пока мир переживает продолжающуюся пандемию, Эбола вновь появилась одновременно в Центральной и Западной Африке. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы быстро, эффективно и с использованием соответствующих ресурсов отреагировать и остановить эти вспышки", - указано в заявлении.

Псаки информировала, что президент Джо Байден в курсе ситуации с лихорадкой Эбола, и его администрация намерена сотрудничать с властями пострадавших стран, а также с такими организациями, как ВОЗ, Африканский союз и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

В связи с этим, сообщила пресс-секретарь, помощник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан связался с послами Гвинеи, ДР Конго, Либерии и Сьерра-Леоне и сообщил им о готовности США к совместной работе по борьбе с Эболой.

Напомним, в воскресенье Гвинея объявила об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола, на юго-востоке страны. Вскоре в ВОЗ заявили, что в экстренном порядке задействуют имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинеи.

Ученые нашли лекарство от Эболы

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Теги: США, Африка, вирус Эбола, Байден, Лихорадка Эбола, Псаки, вспышка
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Источник: korrespondent.net

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