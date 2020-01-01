В мире снизилась смертность от коронавируса - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об уменьшении количества летальных случаев COVID-19 за неделю с 8 по 15 февраля.

Количество смертельных случаев COVID-19 в мире за предыдущую неделю снизилось на 10%, тогда как число инфицированных - на 16% (по сравнению с неделей с 1 по 8 февраля). Такие данные обнародованы во вторник, 16 февраля, на сайте ВОЗ.

"На прошлой неделе было зарегистрировано 2,7 миллиона новых случаев, что на 16% меньше, чем на предыдущей неделе. <...> На прошлой неделе было зарегистрировано 81 000 новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", - уточнили в организации.

Так, согласно еженедельному бюллетеню, особенно заметно снижение заболеваемости и смертности в Африке (на 20% и 21% соответственно), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20% и 13%), Европе (на 18% и 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 16% и 2%).

При этом за семь дней больше всего новых случаев инфицирования и смертей от коронавируса зафиксировано в Северной и Южной Америке (свыше 1,3 миллиона и более 44 тысяч соответственно), Европе (свыше 968 тысяч и более 33 тысяч) и Восточном Средиземноморье (свыше 170 тысяч и более 2,5 тысячи).

Среди стран мира лидерами по приросту зараженных являются США (более 673 тысяч новых случаев за неделю), Бразилия (свыше 318 тысяч), Франция (более 127 тысяч), Россия (свыше 104 тысяч) и Британия (более 97 тысяч).

Напомним, 15 февраля было зафиксировано минимальное с начала октября количество новых случаев коронавируса - 262 тысячи.

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