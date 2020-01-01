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СМИ: В Индии обезьяны похитили двух младенцев и убили одного из них

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В связи с произошедшим в город направлены представители лесного департамента, которые попытаются поймать животных.
Дикие обезьяны похитили новорожденную девочку из дому
Дикие обезьяны похитили новорожденную девочку из дому
Рixabay

В индийском городе Танджавур дикие обезьяны похитили из дома двух новорожденных близнецов, одного из них позже нашли мертвым. Об этом сообщило издание The Times of India.

Отмечается, что младенцам было всего восемь дней. Они остались без присмотра, поскольку отец ушел на работу, а мать ненадолго вышла во двор. В этот момент несколько обезьян сделали дыру в крыше дома и схватили детей.

На шум прибежала мать новорожденных, а вскоре и соседи. Они увидели одного из младенцев в лапах животного на крыше. Обезьяну удалось прогнать, а ребенка - спасти. При этом второго из близнецов животные унесли с собой.

Позднее погибшую девочку нашли в канаве с водой.

В связи с произошедшим в город направлены представители лесного департамента, которые попытаются поймать обезьян, информирует издание.

Как сообщалось, три жительницы Японии вынуждены были научиться стрелять, чтобы начать борьбу с приматами, съедающими плоды на их плантациях. Обезьяны начали терроризировать город Фукуи еще в 2015 году.

В ТРЦ Харькова ловили обезьяну

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Теги: Обезьяны, Индия, обезьяна, близнецы, убийство, младенец, похищение
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Источник: korrespondent.net

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