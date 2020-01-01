Во Франции создали маску, уничтожающую вирусы

Свое изобретение ученые оценили в 1,49 евро, или 50,47 гривны, за маску FFP либо 0,44 евро, или 14,9 гривны, за хирургическую маску.

Представитель французской компании BioSerenity во вторник, 16 февраля, представил четырехслойную маску, способную блокировать и уничтожать вирусы, в том числе коронавирус. Об этом сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что один из слоев защитного средства обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, которые основываются на принципах физической и химической блокировки с использованием двух молекул - циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Кроме того, сообщили в компании, маска способна обеззараживать себя, поэтому является менее опасной при попадании в окружающую среду.

По данным телеканала, над новым защитным средством работали специалисты из Университетской больницы Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.

Свое изобретение ученые оценили в 1,49 евро, или 50,47 гривны (FFP) либо 0,44 евро, или 14,9 гривны (хирургическая маска).

Как сообщалось, Минздрав Норвегии, ссылаясь на американское исследование, рассматривает рекомендацию для жителей страны носить по две маски одновременно.

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