Новая Зеландия выводит военный контингент из Афганистана

Миссия в Афганистане "была одной из самых длинных в истории для Сил обороны Новой Зеландии", говорит Ардерн.

Новая Зеландия до мая полностью выведет своих военных из Афганистана. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в среду, 17 февраля.

"После 20-летнего присутствия Сил обороны Новой Зеландии в Афганистане, пришло время ее завершить", - сказала Арден.

По ее словам, миссия в Афганистане "была одной из самых длинных в истории для Сил обороны Новой Зеландии".

"Хочу отметить десять новозеландцев, которые потеряли жизнь при исполнении обязанностей, а также более 3500 военных и других служащих, чью преданность превращению конфликта в мир мы всегда будем помнить", - подчеркнула глава правительства.

В свою очередь министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута добавила, что ситуация в Афганистане остается сложной, но внутригосударственный мирный процесс дает стране надежду на достижение длительного политического решения.

"Решение Новой Зеландии вывести свой контингент из Афганистана в 2021 году было обсуждено с нашими ключевыми партнерами, с которыми мы тесно сотрудничали в течение последних 20 лет", - пояснила Махута.

Напомним, что ранее США сократили контингент в Афганистане. Сокращение численности военнослужащих проведено согласно распоряжению Дональда Трампа. Сейчас в Афганистане и Ираке - минимальное число американских военных почти за 20 лет.

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