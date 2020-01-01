В США жертвами экстремальных холодов стали более 20 человек
В США не менее 21 человека погибли в результате сильных морозов, охвативших некоторые штаты, среди которых Техас, Луизиана и Кентукки. Также в этих регионах жилая инфраструктура приведена в критическое состояние.
Так, к вечеру вторника, 16 февраля, несколько миллионов домохозяйств оказались лишены электроэнергии. Зафиксировано возникновение разрушительных зимних торнадо. Из-за холодов в некоторых регионах оказался прерван процесс вакцинации от коронавируса.
Президент Джо Байден провел совещание по поводу экстремальной зимней погоды с губернаторами пострадавших штатов. Администрация Белого дома будет использовать все доступные ресурсы, чтобы помочь людям пережить "этот исторический циклон" – обрушившийся на Северную Америку полярный вихрь.
По данным метеорологов, 17 февраля потепления не ожидается. Власти Техаса, где мороз особенно мощный, предостерегают, что возможно возникновение ледяных дождей. Около 70% территории США сейчас лежит под снегом, а минусовая температура в некоторых местах побила рекорды столетней давности.
Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон пронесся ледяной шторм, после чего в регионее объявили чрезвычайное положение. 270 тысяч людей остались без электроснабжения. Передвижение транспорта по региону затруднено.
Также стало известно, что непогода привела к сокращению добычи нефти в США – примерно на 2 млн баррелей в сутки.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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