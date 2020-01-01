COVID-19: в мире более 110 млн инфицированных

Коэффициент смертности от коронавируса на один миллион населения планеты уже достиг 311,5.

Кладбище для жертв пандемии в Бразилии

В мире подтверждено свыше 110 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них более 342 тысяч – за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers в среду, 17 февраля.

Согласно обновленным данным, с начала пандемии заболели 110 053 373 человека. Из-за COVID-19 в мире скончались 2 430 153 пациента. Коэффициент смертности от коронавируса на один миллион населения планеты уже достиг 311,5. Число преодолевших инфекцию достигло 84 880 377. Лечение 22 747 284 человек продолжается.

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в США – 28 381 220. Также в ТОП-10 стран по числу заболевших коронавирусом входят Индия (10 937 106), Бразилия (9 921 981), Россия (4 099 323), Великобритания (4 058 468), Франция (3 489 129), Испания (3 096 343), Италия (2 739 591), Турция (2 602 034), Германия (2 352 766).

Накануне в ВОЗ заявили, что в мире снизилась смертность от коронавируса. Так, количество смертельных случаев за предыдущую неделю снизилось на 10%, тогда как число инфицированных – на 16%.

Напомним, 15 февраля было зафиксировано минимальное с начала октября количество новых случаев коронавируса – 262 тысячи.

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