Во Франции Нацассамблея одобрила проект об "исламистском сепаратизме"

Документ предусматривает запрет детского образования дома, нейтральность представителей общественных услуг и борьбу с языком ненависти.

Национальная ассамблея приняла проект об "исламистском сепаратизме" после двух недель дебатов. Об этом сообщает Le Figaro в среду, 17 февраля.

За проект проголосовали 347 депутатов из 577. Против проголосовал 151, 65 воздержались.

В документе перечислен ряд блоков по различным сферам общественной жизни - о религиозной нейтральности представителей публичных услуг, борьбе с языком ненависти онлайн, ограничениях в отношении образования дома и другие.

Во время голосования проект абсолютным большинством поддержала партия Макрона LREM - всего десять воздержались и один голос отдали против. Поддержали его также группы MoDem и Agir. При этом оппозиционные партии проголосовали преимущественно против, имея каждый свои замечания к тексту.

В частности, Национальное объединение Марин Ле Пен решило воздержаться. Там настаивали, что проект в таком виде не выполнит своей задачи, и внесли альтернативный проект, которым предлагают запретить "исламистские идеологии".

В свою очередь в левой партии Les Insoumis наоборот считают, что в проекте много излишеств. Президент группы Жан-Люк Меленшон назвал его "ненужным" и "опасным, потому что он угрожает наступлением на свободы".

Уже 30 марта документ начнет рассматривать Сенат - верхняя палата парламента Франции.

Мусульмане против Макрона. Война Франции с исламом

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet