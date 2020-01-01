Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции Нацассамблея одобрила проект об "исламистском сепаратизме"

Комментариев: 0
Документ предусматривает запрет детского образования дома, нейтральность представителей общественных услуг и борьбу с языком ненависти.
Нацассамблея Франции одобрила проект об "исламистском сепаратизме"
Нацассамблея Франции одобрила проект об "исламистском сепаратизме"

Национальная ассамблея приняла проект об "исламистском сепаратизме" после двух недель дебатов. Об этом сообщает Le Figaro в среду, 17 февраля.

За проект проголосовали 347 депутатов из 577. Против проголосовал 151, 65 воздержались.

В документе перечислен ряд блоков по различным сферам общественной жизни - о религиозной нейтральности представителей публичных услуг, борьбе с языком ненависти онлайн, ограничениях в отношении образования дома и другие.

Во время голосования проект абсолютным большинством поддержала партия Макрона LREM - всего десять воздержались и один голос отдали против. Поддержали его также группы MoDem и Agir. При этом оппозиционные партии проголосовали преимущественно против, имея каждый свои замечания к тексту.

В частности, Национальное объединение Марин Ле Пен решило воздержаться. Там настаивали, что проект в таком виде не выполнит своей задачи, и внесли альтернативный проект, которым предлагают запретить "исламистские идеологии".

В свою очередь в левой партии Les Insoumis наоборот считают, что в проекте много излишеств. Президент группы Жан-Люк Меленшон назвал его "ненужным" и "опасным, потому что он угрожает наступлением на свободы".

Уже 30 марта документ начнет рассматривать Сенат - верхняя палата парламента Франции.

Мусульмане против Макрона. Война Франции с исламом

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, Ислам, сепаратизм, мусульмане, исламисты, сепаратисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь