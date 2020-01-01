Жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год

В последний раз ее видели на людях в январе 2020 года. Теперь же Ли Соль Чжу посетила концерт в Пхеньяне вместе с мужем.

Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Жена главы Северной Кореи Ли Соль Чжу впервые за год появились на публике. Ее фотографии опубликовала государственная пресса КНДР, сообщает Reuters в среду, 17 февраля.

Фотографии появились в официальной газете Рабочей партии Родонг Синмун. На них Ли вместе с мужем на концерте в Пхеньяне.

"Ли часто сопровождала Ким Чен Ына на значительных общественных мероприятиях, однако ее не видели с января прошлого года, что вызвало слухи о состоянии его здоровья и возможной беременности", - пишет Reuters.

Как указывает издание, ни один человек на опубликованных снимках не носит масок и не соблюдает дистанцию, в отличие от предыдущих фотографий.

"Северная Корея не подтвердила ни одного случая COVID-19, однако Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявили, что не может исключать вспышку болезни, поскольку КНДР поддерживала активные контакты с Китаем, где возник вирус до того, как закрыла границы в начале прошлого года", - сказано в материале.

Ранее Ли избегала участия в общественных мероприятиях во избежание инфицирования COVID-19, однако вместе с детьми чувствовала себя все время хорошо.

"Разведка считает, что Ли и Ким имеют трех детей, о которых известно мало", - добавляет агентство.

Напомним, что ранее СМИ заметили Ким Чен Ына в сопровождении экс-любовницы. При этом супруга главы КНДР Ли Соль Чжу уже продолжительное время не появляется на публике.

Диктатор плачет. Зачем Ким Чен Ын изменил имидж

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet