Путин о Севпотоке-2: На Россию давят из-за Украины

Действиями против строительства газопровода Северный поток-2 пытаются заставить Россию заплатить за геополитический проект Запада в Украине. Такое мнение в среду, 17 февраля, высказал президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС .

"Почему так все крутится вокруг Северного потока-2? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине", - сказал Путин.

"На самом деле все достаточно примитивно. Мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем", - добавил он.

Отметим, накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Северный поток-2 построен уже более чем на 95%. Он выразил уверенность в том, что проект будет завершен.

В Газпроме считают, что это произойдет в этом году.