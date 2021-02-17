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Путин о Севпотоке-2: На Россию давят из-за Украины

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Россию хотят платить за их геополитический проект Запада в Украине и поэтому, блокируют проект, считает Путин.
Путин о Севпотоке-2: На Россию давят из-за Украины

Действиями против строительства газопровода Северный поток-2 пытаются заставить Россию заплатить за геополитический проект Запада в Украине. Такое мнение в среду, 17 февраля, высказал президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

"Почему так все крутится вокруг Северного потока-2? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине", - сказал Путин.

"На самом деле все достаточно примитивно. Мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем", - добавил он.

Отметим, накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Северный поток-2 построен уже более чем на 95%. Он выразил уверенность в том, что проект будет завершен.

В Газпроме считают, что это произойдет в этом году. 

 

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Теги: Россия, Украина, Путин, Северный поток, санкции, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vixerunt    17.02.2021, 12:59
Оценка:  +1
Vixerunt
а зачем ты сюда полез; до 2014 года всё у тебя было хорошо
WTF2wtf    17.02.2021, 13:13
Оценка:  0
WTF2wtf
у самого фюррерка ботоксного и сейчас все отлично, оно миллиарды из бюджета тратит на себя любимого ... а на проблемы россиян, украинцев и уж тем более местных оккупированного и разоренного им Донбасса ему насрать, им "хватит" телевизора с массированной пропагандой за счет того же бюджета
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