Путин о Севпотоке-2: На Россию давят из-за Украины
Действиями против строительства газопровода Северный поток-2 пытаются заставить Россию заплатить за геополитический проект Запада в Украине. Такое мнение в среду, 17 февраля, высказал президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.
"Почему так все крутится вокруг Северного потока-2? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине", - сказал Путин.
"На самом деле все достаточно примитивно. Мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем", - добавил он.
Отметим, накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Северный поток-2 построен уже более чем на 95%. Он выразил уверенность в том, что проект будет завершен.
В Газпроме считают, что это произойдет в этом году.
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