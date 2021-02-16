Акрополь под снегом. Мощнейший снегопад в Греции

В Греции установилась крайне необычная для этой страны холодная погода - под воздействием циклона Медея выпало большое количество снега.

Южную Европу засыпает снегом, особенно страдает Греция. В некоторых городах страны температура воздуха опускалась до 20 градусов мороза.

Снегопад привел к перебоям в работе транспорта по всей стране, из-за него пришлось частично прервать вакцинацию населения против коронавируса.

Резкое падение температуры привело к смерти, по меньшей мере, трех человек, в греческие лагеря для беженцев отправлены обогреватели, спальные мешки и одеяла.

Зато фотографы радуются, когда еще можно будет заснять античный Акрополь в снегу.

Корреспондент.net собрал информацию о том, как Греция борется с непогодой.

Афины остановились

В столице Греции оказались перекрыты дороги, нарушена работа общественного транспорта. Частично перестали курсировать паромы, перевозящие людей на греческие острова.

"Это очень сильный снегопад, такого мы не наблюдали уже много лет", - отмечает научный директор Национальной обсерватории Афин Костас Лагоувардос.

Центральные улицы Афин более или менее успевали чистить от снега, однако узкие проезды и улицы в основном стали непроезжими.

EPA

Из-за обилия снега приостановили работу даже несколько линий метро, где значительные участки расположены на улице. Также не работала большая часть трамвайных и троллейбусных маршрутов - рельсы нередко были перегорожены поваленными деревьями или крупными ветвями, а провода оборваны.

AFP Непогода в Афинах

Без электроэнергии

Без электроэнергии оказались тысячи домов в десятках муниципалитетов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал местных жителей не покидать свои дома. "Больше всего опасений вызывает сеть энергоснабжения, - сказал он во время экстренного заседания правительства. - Чтобы решить эту проблему нам понадобится терпение, происходит что-то действительно исключительное".

В полицию поступило почти 250 звонков от людей, которые оказались заблокированными в своих домах и машинах.

В муниципалитете Диониссос на севере Аттики объявили чрезвычайную ситуацию. В район направили 10 групп службы чрезвычайных ситуаций и военных.

Есть плюсы

СМИ публикуют живописные фото заснеженных Афин и снеговиков, слепленных местными жителями.

AFP

EPA

Посол Норвегии в Греции опубликовал видео своего передвижения по городу довольно необычным способом.