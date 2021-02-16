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Основатель Amazon Джефф Безос вновь стал богатейшим человеком планеты

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Безос вернул себе звание самого богатого бизнесмена в мире. По состоянию на 16 февраля он располагает капиталом в размере $191 млрд.
Джефф Безос
Джефф Безос

Глава Amazon Джефф Безос, обойдя основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, снова стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI). Состояние Безоса увеличилось на 884 млн долларов и достигло на 16 февраля 191 млрд долларов. У Маска "всего" - 190 млрд долларов.

Безос в рейтинге Bloomberg Billionaires Index лидировал почти три года - до 7 января 2021 года. Тогда его потеснил Илон Маск.

Состояние Джеффа Безоса в 2020 году значительно увеличилось из-за пандемии коронавируса, поскольку это дало небывалый толчок онлайн-торговле. Уже в мае прошлого года акции Amazon с начала пандемии стали дороже на 30%.

Ранее мы писали, что Безос покинет пост гендиректора Amazon. Он рассчитывает, что теперь у него появится больше времени на другие проекты и "увлечения".

Добавим, что Безос потребовал от брата возлюбленной 1,7 млн долларов - в качестве компенсации за судебные издержки.

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Теги: США, деньги, Богатство, Amazon, богатые, Джефф Безос
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Источник: korrespondent.net

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