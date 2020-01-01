Девочка упала с 13-го этажа на авто и выжила. 18+

После падения с высоты на автомобиль, московская школьница спросила у стоявшего рядом владельца авто, жива ли еще она.

В Москве 14-летняя девочка выпала из окна 13-го этажа дома на стоящий внизу автомобиль и выжила. Об этом сообщает Телеграм-канал LIFE SHOT.

"Я что, еще жива?" Этот вопрос 14-летняя школьница, упавшая с 13-го этажа московской многоэтажки, задала хозяину машины, на которую она приземлилась", - говорится в сообщении.

По данным канала, в момент падения владелец автомобиля находился поблизости, в авто никого не было. Мужчина подбежал к девочке и вызвал скорую помощь и МЧС.

Сообщается, что один из жителей дома на Братиславской улице ехал с этой школьницей в лифте. Мужчина вышел на 13-м этаже и зашел в квартиру. Позже он вышел в подъезд и увидел следы на подоконнике.

Школьницу на вертолете доставили в детскую больницу.

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