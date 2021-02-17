Навальный в тюрьме общается с "андроидами" и точит ложку о стену

Российский оппозиционер сравнил свое заключение с полетом в космическом корабле.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого недавно приговорили к 3 годам колонии, сравнил свое заключение с путешествием в космосе. Этими мыслями политик поделился на своей Instagram-странице.

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Оппозиционер заявил, что в настоящий момент у него все хорошо, и отметил важность поддержки своих сторонников.

“Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне – это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии“, - написал он.

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Навальный описал свой тюремный быт, который имеет схожесть с обстановкой космического корабля:

“У меня простая, спартанского вида каюта - железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры – это андроиды“, - рассказал оппозиционер.

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Навальный также похвастался, что ему не нужно готовить – еду ему доставляет прямо в “каюту“ “автоматическая тележка“. При этом с ним постоянно общается “командный центр корабля“, который через интерком сообщает, к примеру, о необходимости подготовится к “санитарной обработке“.

Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет, - отметил Навальный.

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В заключение оппозиционер посетовал, что в этом “полете“ у него нет оружия на случай нападения “ксеноморфов“, поэтому придется “заточить ложку о стену“.

Напомним, 2 февраля московский суд приговорил Навального к 3,5 годам колонии общего режима. Но с учетом срока домашнего ареста в колонии ему придется отбыть только 2,5 года.