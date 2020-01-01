Байден назвал расистов основной террористической угрозой США

Джо Байден говорит, что сторонники превосходства белой расы и члены Ку-клукс-клана "самые опасные люди в США".

Президент США Джо Байден назвал расистов главной внутренней террористической угрозой. Фрагмент выступления Байдена опубликовал CNN в среду, 17 февраля.

Байден назвал сторонников превосходства белой расы и членов Ку-клукс-клана "самыми опасными людьми в США".

"Я позабочусь о том, чтобы мое министерство юстиции и его отдел по гражданским правам обратили пристальное внимание именно на этих людей. Я позабочусь о том, чтобы мы, по сути, сосредоточились на борьбе с ростом движения превосходства белых", - сказал американский лидер.

По его словам, сторонники этих взглядов "душевнобольные и опасные люди". Кроме того, администрация Байдена изучит влияние бывших военных и полицейских на рост популярности этого движения.

Напомним, что ранее в США завели 25 дел о внутреннем терроризме после штурма Капитолия. В Пентагоне осведомлены о возможных террористических угрозах в дни перед и в момент инаугурации, отметил конгрессмен Джейсон Кроу.

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