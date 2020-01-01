Окончательная ликвидация ИГИЛ: РФ, Турция и Иран сделали заявление по Сирии
Россия, Турция и Иран во время 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате договорились продолжать сотрудничество с целью окончательно ликвидировать в Сирии террористические организации, пишет ТАСС.
"Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, Джебхат ан-Нусры и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с Аль-Каидой или ИГИЛ и других террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в совместном заявлении трех стран.
Стороны также осудили активность террористов в различных частях Сирии, что приводит к жертвам среди мирных жителей.
"Подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия на земле путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - отмечается в заявлении.
Помимо этого стороны заявили, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии.
Также в заявлении говорится, что Всемирной организации здравоохранения следует уделить внимание вакцинации населения Сирии.
"Призвали организации системы ООН, в особенности ВОЗ, в том числе в рамках инициативы COVAX, уделить приоритетное внимание вакцинации населения на территории Сирии", - отмечается в тексте.
Помимо этого указывается, что стороны обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии, осложняющей работу системы здравоохранения и социально-экономическую обстановку в стране.
РФ, Турция и Иран также призвали международное сообщество наращивать помощь Сирии "без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий."
Предлагается реализовывать проекты по восстановлению объектов инфраструктуры - водо- и электроснабжение, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию.
В заявлении также отмечается важность возвращения беженцев в места их проживания в Сирии, обеспечение их права на возвращение и права на поддержку.
Следующая международная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане в середине 2021 года.
Как сообщалось ранее, в Сирии произошло два теракта, 10 жертв.
Добавим, что в Сирии от ударов ВВС Израиля погибли 57 человек.
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