Из-за морозов в США рекордно упала добыча нефти

Добыча нефти в США рекордно упала из-за беспрецедентных морозов в Техасе. Из-за перебоев в электроснабжении были закрыты многие крупнейшие НПЗ. Цены на нефть выросли.

Добыча выйдет на прежний уровень не раньше 22 февраля

В США из-за морозов в штате Техас, приостановки работы скважин вследствие непогоды добыча нефти сократилась уже на 3,5 млн баррелей в сутки. До аномального похолодания в стране добывалось около 11 млн баррелей в сутки, пишет Интерфакс.

В крупнейшем нефтеносном районе США в Техасе производство резко упало на 65%. Ранее здесь добывалась примерно половина всей нефти в США - 5,8 млн баррелей в сутки.

Морозы и снегопады вызвали перебои в энергоснабжении в Техасе, из-за чего были приостановлены некоторые крупные нефтеперерабатывающие предприятия.

Аналитики прогнозируют, что добыча выйдет на прежний уровень не раньше 22 февраля.

"Позднее на этой неделе должно произойти резкое восстановление производства по мере повышения температур", - отметил аналитик по энергетическим рынкам S&P Global Platts Люк Джексон.

Из-за непогоды цены на "черное золото" выросли до максимумов с начала года на фоне падения добычи.

Накануне мы писали, что холодная погода привела к сокращению добычи нефти примерно на два миллиона баррелей в сутки.

Добавим, стоимость нефти превысила 64 доллара.

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