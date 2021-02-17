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ЕС дополнительно закупит вакцины Moderna и Pfizer

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Общее количество дополнительных препаратов от коронавируса для ЕС составит 500 млн доз. Они будут закуплены в 2021-2022 годах.
Вакцины распределят между странами-членами и партнерами ЕС
Вакцины распределят между странами-членами и партнерами ЕС

ЕС договорился с компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech о поставках дополнительных COVID-вакцин, которые распределят между странами-членами и могут быть переданы соседним государствам и партнерам Евросоюза, пишет Европейская правда.

Так, с американской компанией Moderna был утвержден второй контракт, предусматривающий закупку еще 300 млн доз вакцины от COVID-19. Дополнительные 150 млн доз вакцины будут приобретены в 2021 году, еще 150 млн - в 2022 году.

У компаний Pfizer-BioNTech закупят дополнительные 200 млн доз, из них 75 млн доз - во втором квартале.

До этого стало известно, в Украине запустили портал по COVID-вакцинации.

Напомним также, что в Украине тренируют мобильные бригады вакцинации.

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Теги: ЕС, вакцина, вакцинация, прививки, европейский союз, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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