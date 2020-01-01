Снос Trump Plaza транслируется в прямом эфире

Расположенное ранее в здании казино обанкротилось в 2014 году. Из-за разрушения здания власти приняли решение о его сносе.

В Атлантик-Сити, США, сносят здание Trump Plaza, в котором находился отель и казино. Прямую трансляцию ведут телеканалы США.

39-этажное здание построил бывший президент США Дональд Трамп. Игорное заведение обанкротилось и было закрыто в 2014 году.

Здание начало разрушаться и местные власти приняли решение снести здание для новой застройки. Взрыв здания запланирован на 09:00 утра (16:00 по киевскому времени) по восточному времени, но может начаться раньше или позже.

Ранее сообщалось, что в пригороде Вашингтона Арлингтоне снесли здание отеля Rosslyn Holiday Inn с помощью взрыва.

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