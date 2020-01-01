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ЕСПЧ требует от России освободить Навального

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Евросуд по правам человека впервые принял подобное решение и "российские власти должны его исполнить", говорит адвокат Навального.
ЕСПЧ требует от России освободить Навального

Европейский суд по права человека потребовал от России освободить Алексея Навального из-под стражи. Об этом в среду, 17 февраля, сообщается на сайте оппозиционера.

Отмечается, что Палата из семи судей решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя.

Данную информацию Интерфаксу подтвердила адвокат Навального Ольга Михайлова.

"Европейский суд по правам человека применил правило 39 регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора", - сказала она.

Адвокат отметила, что такое решение "ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его исполнить".

Напомним, Навальный был арестован 18 января после возвращения из Германии. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу Ив Роше.

 

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Теги: Россия, Права человека, Навальный, ЕСПЧ
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Источник: korrespondent.net

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