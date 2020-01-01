Я заложница: дочь эмира Дубая тайно записала видео

Принцессу Латифу посадили под домашний арест в 2018 году после неудачной попытки побега.

Эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум оказался в центре нового скандала после появления видео, на котором его 35-летняя дочь Латифа называет себя "заложницей" собственного отца. Ролик передали ВВС друзья принцессы.

Латифа заявила, что в 2018 году отец заключил ее под стражу после очередного побега.

Женщина рассказала, что ее держат на вилле, которую охраняют 30 полицейских. По словам принцессы, она не имеет доступа к медицинской помощи.

"Я снимаю это видео из ванной, потому что это единственная комната в доме, которую я могу запереть. Я заложница, а эту виллу превратили в тюрьму. Все окна закрыты решетками, я не могу открыть ни одно из них", – утверждает Латифа.

Отмечается, что примерно через год после побега принцессе тайно передали телефон, с помощью которого она несколько месяцев передавала сообщения друзьям. Когда связь оборвалась, они решили обнародовать полученную информацию, опасаясь за ее жизнь.

Первую попытку сбежать дочь шейха совершила еще в 2002 году, будучи подростком. Вторая произошла в феврале 2018 года. Девушка с помощью подруги Тины Яухиайнен и бывшего офицера ВМС Эрве Жобера пыталась скрыться в Индии. Вместе им удалось добраться на машине до Омана и пересесть на яхту, однако за несколько километров до цели их судно перехватили силовики ОАЭ.

В декабре 2018 года, Латифу навещала комиссар ООН по правам человека, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон. Она пришла к выводу, что принцессе ничто не угрожает, но затем объяснила, что родственники девушки убедили ее в том, что та страдает от биполярного расстройства.

С тех пор о судьбе Латифы ничего не было известно.

Напомним, в 2019 году сбежала одна из шести жен правителя Дубая – 45-летняя иорданская принцесса Хайя бинт Хусейн. Ей также удалось забрать с собой двоих детей от шейха.

Сначала они укрылись в Германии, а потом попросили убежища в Великобритании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet