Украинские моряки помогли коллегам в Будапеште
В столице Венгрии Будапеште команда теплохода Оренбург Украинского Дунайского пароходства пришла на помощь австрийскому каравану барж, который врезался в опору моста. Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.
Инцидент произошел 12 февраля на Дунае в акватории города Будапешт.
"12 февраля на Дунае в акватории города Будапешт случился неприятный инцидент - караван барж, который проводил теплоход Greifenstein австрийской судоходной компании Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG), столкнулся с опорой моста Ракоци", - говорится в сообщении.
Команды теплохода Оренбург ЧАО Украинское Дунайское пароходство помогла коллегам выйти из создавшейся ситуации.
Посол подчеркнула, что оказание помощи в беде является древней традицией, соблюдение которой является честью и обязанностью капитана и команды судна.
Cмотрите фотогалерею: Украинские моряки помогли коллегам в Будапеште
Ранее сообщалось, что в Одессе протестующие моряки перекрыли трассу на Киев. Они протестовали против вымогательств при получении сертификатов для работы в море.
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