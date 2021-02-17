Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинские моряки помогли коллегам в Будапеште

Комментариев: 1
Австрийский караван барж на реке Дунай столкнулся с опорой моста. Команда теплохода Оренбург пришла на помощь.
Караван барж столкнулся с опорой моста в Будапеште
Караван барж столкнулся с опорой моста в Будапеште
Nepop Liuba/Facebook

В столице Венгрии Будапеште команда теплохода Оренбург Украинского Дунайского пароходства пришла на помощь австрийскому каравану барж, который врезался в опору моста. Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

Инцидент произошел 12 февраля на Дунае в акватории города Будапешт.

"12 февраля на Дунае в акватории города Будапешт случился неприятный инцидент - караван барж, который проводил теплоход Greifenstein австрийской судоходной компании Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG), столкнулся с опорой моста Ракоци", - говорится в сообщении.

Команды теплохода Оренбург ЧАО Украинское Дунайское пароходство помогла коллегам выйти из создавшейся ситуации.

Посол подчеркнула, что оказание помощи в беде является древней традицией, соблюдение которой является честью и обязанностью капитана и команды судна.

Ранее сообщалось, что в Одессе протестующие моряки перекрыли трассу на Киев. Они протестовали против вымогательств при получении сертификатов для работы в море.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Венгрия, фото, река, моряки, авария, Будапешт, Дунай, баржа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
МаксимУм    17.02.2021, 17:30
Оценка:  +1
МаксимУм
Оренбург город на Дунае???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь