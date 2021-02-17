Австрийский караван барж на реке Дунай столкнулся с опорой моста. Команда теплохода Оренбург пришла на помощь.

Караван барж столкнулся с опорой моста в Будапеште Nepop Liuba/Facebook

В столице Венгрии Будапеште команда теплохода Оренбург Украинского Дунайского пароходства пришла на помощь австрийскому каравану барж, который врезался в опору моста. Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

Инцидент произошел 12 февраля на Дунае в акватории города Будапешт.

"12 февраля на Дунае в акватории города Будапешт случился неприятный инцидент - караван барж, который проводил теплоход Greifenstein австрийской судоходной компании Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG), столкнулся с опорой моста Ракоци", - говорится в сообщении.

Команды теплохода Оренбург ЧАО Украинское Дунайское пароходство помогла коллегам выйти из создавшейся ситуации.

Посол подчеркнула, что оказание помощи в беде является древней традицией, соблюдение которой является честью и обязанностью капитана и команды судна.

Cмотрите фотогалерею: Украинские моряки помогли коллегам в Будапеште

Ранее сообщалось, что в Одессе протестующие моряки перекрыли трассу на Киев. Они протестовали против вымогательств при получении сертификатов для работы в море.

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