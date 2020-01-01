В ЕС вакцинировали уже 29 млн человек

В странах Еврсоюза первую дозу получили 22 млн человек, а обеими дозами вакцинировали семь миллионов.

В Евросоюзе первую прививку от COVID получили почти 5% населения, что составляет около 22 млн вакцинированных. Об этом на брифинге в среду, 17 февраля, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. Около 5% - 22 млн человек - уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек - двумя дозами", - сказала она.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис объявила, что Еврокомиссия подпишет второй контракт на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer / BioNTech.

Напомним, в Украине вакцинация должна была начаться 15 февраля, но накануне Степанов заявил, что процесс иммунизации начнется либо в конце этой недели, либо в начале следующей. Тем временем, сегодня стало известно, что поставки вакцины от коронавируса по механизму COVAX стартуют в конце февраля.

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