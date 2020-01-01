В Ливии впервые за 15 лет выпал снег

Местные жители обрадовались снегу. Дети впервые в жизни смогли поиграть в снежки и слепить снеговика.

В Ливии на северо-востоке страны впервые за 15 лет выпал снег, температура опустилась ниже нуля. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местные жители говорят, что для них это настоящая вьюга, последний раз здесь падал снег 15 лет назад.

Снегопаду обрадовались все жители региона, в том числе дети, которые впервые в своей жизни смогли поиграть в снежки и слепить снеговиков.

Метеорологи прогнозируют, что снег продержится еще два дня.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье из-за снежных заносов 50 сел оказались полностью отрезанными от мира.

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