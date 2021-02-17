Конституция страны позволяет игнорировать решение суда.

РФ не освободит Навального, несмотря на требования ЕСПЧ EPA/UPG

РФ не освободит Алексея Навального, несмотря на требования, которые выдвинул ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщает “ТАСС“.

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По словам политика, российская конституция позволяет государству игнорировать требование ЕСПЧ.

“Если такое решение последует, то конечно, Российская Федерация исполнять его не будет“, – сказал Толстой.

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Он отметил, что согласно законодательству России, государство должно исполнять международные обязательства. Однако в случае политизированной трактовки международными органами, в данном случае ЕСПЧ, обязательства исполнятся не будут, если они противоречат основному законодательству.

“Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на нее в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ“, – добавил политик.

Как сообщалось ранее, ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального. Принимая решение, суд руководствовался правилом, которое является экстренным и применяется очень редко.