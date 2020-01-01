Муж Елизаветы II попал в больницу

Герцог Эдинбургский пробудет под наблюдением врачей несколько дней. Госпитализация не связана с коронавирусом.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп попал в больницу из-за недомогания. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что принца отвезли в госпиталь Edward VII King вечером 16 февраля и это не связано с COVID-19.

"Госпитализация герцога является мерой предосторожности по совету врача после того, как он почувствовал себя плохо. Ожидается, что герцог останется в больнице на несколько дней для наблюдения и отдыха", – заявили в Букингемском дворце.

По информации источника ВВС, Филипп приехал в больницу на автомобиле, что свидетельствует о том, что ситуация не была чрезвычайной. Также указано, что он был в хорошем настроении.

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