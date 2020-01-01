Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Муж Елизаветы II попал в больницу

Комментариев: 0
Герцог Эдинбургский пробудет под наблюдением врачей несколько дней. Госпитализация не связана с коронавирусом.
Принц Филипп
Принц Филипп
 
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп попал в больницу из-за недомогания. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Букингемский дворец.
 
Отмечается, что принца отвезли в госпиталь Edward VII King вечером 16 февраля и это не связано с COVID-19. 
 
"Госпитализация герцога является мерой предосторожности по совету врача после того, как он почувствовал себя плохо. Ожидается, что герцог останется в больнице на несколько дней для наблюдения и отдыха", – заявили в Букингемском дворце.
 
По информации источника ВВС, Филипп приехал в больницу на автомобиле, что свидетельствует о том, что ситуация не была чрезвычайной. Также указано, что он был в хорошем настроении.
 
Напомним, в ноябре Елизавета II и принц Филипп отметили 73-ю годовщину свадьбы.
 
В июне этого года герцогу Эдинбургскому исполнится 100 лет. Ранее Корреспондент.net разбирался, за что британцы уважают принца Филиппа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, королевская семья Британии, Больница, Великобритания, Принц Филипп, Елизавета II
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь