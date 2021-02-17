Евросоюз удивлен стратегией России по вакцинации

ЕС недоумевает, почему Россия предлагает другим странам миллионы доз вакцины Спутник V, хотя при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения.

Стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз (российской вакцины Спутник V - Ред.), но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения", - пояснила фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе в среду, 17 февраля.

"Это вопрос, на который должен быть дан ответ", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она напомнила, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще не получало заявку на регистрацию Спутник V, и для ее подачи необходимо предоставить "полный пакет данных".

Ранее EMA сообщило, что предоставило российским разработчикам научную консультацию и остается в диалоге с ними, чтобы "определить дальнейшие шаги". В свою очередь создатели Спутник V утверждают, что подали заявку на регистрацию вакцины.

Тем временем, в ЕС уже вакцинировали 5% населения: 22 млн человек - уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек - двумя.

Источник: Русская служба DW