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Евросоюз удивлен стратегией России по вакцинации

Комментариев: 2
ЕС недоумевает, почему Россия предлагает другим странам миллионы доз вакцины Спутник V, хотя при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения.
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

Стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз (российской вакцины Спутник V - Ред.), но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения", - пояснила фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе в среду, 17 февраля.

"Это вопрос, на который должен быть дан ответ", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она напомнила, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще не получало заявку на регистрацию Спутник V, и для ее подачи необходимо предоставить "полный пакет данных".

Ранее EMA сообщило, что предоставило российским разработчикам научную консультацию и остается в диалоге с ними, чтобы "определить дальнейшие шаги". В свою очередь создатели Спутник V утверждают, что подали заявку на регистрацию вакцины.

Тем временем, в ЕС уже вакцинировали 5% населения: 22 млн человек - уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек - двумя.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, ЕС, вакцина, вакцинация, Коронавирус, Урсула фон дер Ляйен
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    17.02.2021, 19:07
Оценка:  -1
Woodbrother
Потому что спутник-5 это не вакцина, а отрава замедленного действия. Ветеринарній препарат, который негативно воздействует на людской организм.
WTF2wtf    17.02.2021, 18:40
Оценка:  +7
WTF2wtf
президент россии использует любые средства для давления и попыток влиять на другие страны ... на свое население ему традиционно насрать, то для него просто расходный материал, не говоря уже о местных с оккупированных россией районов Украины.
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