Бахрейн вводит систему цифровых COVID-паспортов

Зарегистрироваться в специальном приложении надо будет через 14 дней после второго укола вакцины.

С начала пандемии заболели коронавирусом около 115 тыс. жителей Бахрейна

Власти Бахрейна вводят электронные паспорта о вакцинации от коронавируса. Страна стала одной из первых, где будет действовать данная система, пишет Arabian Business.

Гражданам предложат воспользоваться специальным приложением BeAware, где будет указан статус иммунизации человека.

Зарегистрироваться в BeAware следует через две недели после получения второй дозы препарата от коронавируса.

Сертификат будет содержать имя и фамилию гражданина, дату его рождения, гражданство и название введенной ему вакцины. Власти смогут проверить достоверность информации через сканирование QR-кода, привязанного к национальному реестру вакцинации.

В Бахрейне с начала пандемии заразились COVID-19 более 114,6 тысяч человек. 410 человек скончались.

Напомним, что в ЕС вакцинировали уже 29 млн человек.

Также мы писали, что стали известны сроки поставок вакцин по механизму COVAX.

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