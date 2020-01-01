Бахрейн вводит систему цифровых COVID-паспортов
Власти Бахрейна вводят электронные паспорта о вакцинации от коронавируса. Страна стала одной из первых, где будет действовать данная система, пишет Arabian Business.
Гражданам предложат воспользоваться специальным приложением BeAware, где будет указан статус иммунизации человека.
Зарегистрироваться в BeAware следует через две недели после получения второй дозы препарата от коронавируса.
Сертификат будет содержать имя и фамилию гражданина, дату его рождения, гражданство и название введенной ему вакцины. Власти смогут проверить достоверность информации через сканирование QR-кода, привязанного к национальному реестру вакцинации.
В Бахрейне с начала пандемии заразились COVID-19 более 114,6 тысяч человек. 410 человек скончались.
Напомним, что в ЕС вакцинировали уже 29 млн человек.
Также мы писали, что стали известны сроки поставок вакцин по механизму COVAX.
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