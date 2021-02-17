В США спасли тысячи черепах от холода
В Техасе, США, волонтерские организации спасли тысячи морских черепах, которые страдают от сильного похолодания. Об этом сообщает организация Texas Game Warden.
Спасатели достали из прибрежных вод более 2500 особей морских черепах. Из-за резкого похолодания они оказались обездвиженными и впали в подобие летаргического сна.
В спасательной операции принимали участие зоозащитная организация Sea Turtle, Техасские егеря и местные жители, которые размещали черепах в своих домах.
Cмотрите фотогалерею: В США спасли тысячи черепах от холода
Ранее сообщалось, что свыше 120 слоновых черепах были похищены с территории национального парка Галапагосских островов.
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