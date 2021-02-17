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В США спасли тысячи черепах от холода

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Американские волонтеры спасают тысячи морских черепах от внезапно наступивших холодов в Техасе.
Спасение черепах в Техасе
Спасение черепах в Техасе
twitter.com/TexasGameWarden

В Техасе, США, волонтерские организации спасли тысячи морских черепах, которые страдают от сильного похолодания. Об этом сообщает организация Texas Game Warden.

Спасатели достали из прибрежных вод более 2500 особей морских черепах. Из-за резкого похолодания они оказались обездвиженными и впали в подобие летаргического сна.

В спасательной операции принимали участие зоозащитная организация Sea Turtle, Техасские егеря и местные жители, которые размещали черепах в своих домах.

Ранее сообщалось, что свыше 120 слоновых черепах были похищены с территории национального парка Галапагосских островов.

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Теги: США, фото, черепахи, Техас, спасение, волонтеры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
navigator2    17.02.2021, 19:13
Оценка:  0
navigator2
а в ка-цаіі просто пристрелили медведицю з мішуткою, які можуть бути порівння мордора з цивілізованим світом???
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