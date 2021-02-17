Билл Гейтс призвал богатые страны питаться синтетическим мясом
Переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана от животноводства и остановить глобальное потепление.
Один из создателей Microsoft и богатейший человек планеты Билл Гейтс назвал способ, с помощью которого развитые страны могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы. Об этом он рассказал в интервью Technology Review.
"Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем", – заявил он.
Таким образом Гейтс предлагает сократить выбросы метана, производимые животноводством.
Ранее бизнесмен назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Для этого, по его мнению, необходимо сосредоточиться на развитии атомной энергетики.
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