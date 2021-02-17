Билл Гейтс призвал богатые страны питаться синтетическим мясом

Переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана от животноводства и остановить глобальное потепление.

Билл Гейтс назвал один из способов спасти мир Getty Images

Один из создателей Microsoft и богатейший человек планеты Билл Гейтс назвал способ, с помощью которого развитые страны могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы. Об этом он рассказал в интервью Technology Review

"Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем", – заявил он.

Таким образом Гейтс предлагает сократить выбросы метана, производимые животноводством.

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