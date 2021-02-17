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Билл Гейтс призвал богатые страны питаться синтетическим мясом

Комментариев: 1
Переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана от животноводства и остановить глобальное потепление.
Билл Гейтс назвал один из способов спасти мир
Билл Гейтс назвал один из способов спасти мир
Getty Images
 
Один из создателей Microsoft и богатейший человек планеты Билл Гейтс назвал способ, с помощью которого развитые страны могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы. Об этом он рассказал в интервью Technology Review.
 
"Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем", – заявил он.
 
Таким образом Гейтс предлагает сократить выбросы метана, производимые животноводством.
 
Ранее бизнесмен назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Для этого, по его мнению, необходимо сосредоточиться на развитии атомной энергетики.
 

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Теги: Мясо, Билл Гейтс, климат, экологическая катастрофа, метан, изменение климата, выбросы, животноводство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
shk67    17.02.2021, 19:21
Оценка:  0
shk67
Окончательно сбрендил! Пусть купит жене (или мужу своему) член резиновай. Так будет меньше хекать, потеть и портить воздух.
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