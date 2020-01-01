Россия не собирается отпускать Навального по требованию ЕСПЧ

Требование суда в РФ назвали грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил в среду, 17 февраля, что требование Европейского суда по правам человека отпустить Алексея Навального невыполнимо, сообщает Интерфакс.

"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", - говорится в комментарии Чуйченко.

Также отмечается, что "требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи".

"Осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы", - заявил Чуйченко.

По его словам, "исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы не чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона".

Напомним, Навальный был арестован 18 января после возвращения из Германии. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу Ив Роше.

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