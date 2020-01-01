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В офисе сети супермаркетов Lidl в Германии произошел взрыв

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Взрывное устройство находилось в бандероли, присланной по почте. Пострадало три человека, почти сотню сотрудников эвакуировали.
Работают спецслужбы
Работают спецслужбы
stimme.de

В немецком городе Неккарзульм на западе Германии в штаб-квартире сети супермаркетов Lidl произошел взрыв. Пострадало три человека, пишет Heilbronner Stimme.

Взрыв произошел после детонации неизвестного взрывного устройства, которое находилось в пакете, доставленном по почте.

Три человека пострадали. Из рабочих помещений эвакуировали около 100 сотрудников.

В настоящее время район оцеплен, на месте работает полиция и вертолет спасательных служб.

stimme.de 
 

До этого стало известно, что в оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе.

Также Korrespondent.net писал, что в Индии при взрыве на фабрике погибли 16 человек.
 

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Теги: Германия, офис, взрыв, штаб-квартира
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Источник: korrespondent.net

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