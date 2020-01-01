США внесут $200 млн в бюджет ВОЗ после возвращения в организацию

Деньги будут выделены до конца февраля в рамках финансовых обязательств США в качестве члена ВОЗ.

Вашингтон до конца месяца внесет в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 200 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Интерфакс.

"США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 миллионов долларов. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что США намерены работать с партнерами над реформированием организации, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.

Госсекретарь также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.

Прежняя американская администрация приняла решение покинуть ВОЗ, однако новый глава Белого дома Джо Байден вернул страну в ВОЗ.

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