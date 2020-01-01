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США внесут $200 млн в бюджет ВОЗ после возвращения в организацию

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Деньги будут выделены до конца февраля в рамках финансовых обязательств США в качестве члена ВОЗ.
Вашингтон поддержит повестку в области здравоохранения - Блинкен
Вашингтон поддержит повестку в области здравоохранения - Блинкен
Voice of America

Вашингтон до конца месяца  внесет в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 200 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Интерфакс.

"США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 миллионов долларов. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что США намерены работать с партнерами над реформированием организации, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.

Госсекретарь также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.

Прежняя американская администрация приняла решение покинуть ВОЗ, однако новый глава Белого дома Джо Байден вернул страну в ВОЗ.

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В ВОЗ заявили, что почти 130 стран остаются без COVID-вакцин и назвали такое положение вещей провальной стратегией.

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Теги: бюджет, США, деньги, ВОЗ, финансы, Энтони Блинкен
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Источник: korrespondent.net

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