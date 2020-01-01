Рэп-революция. Из-за чего протестуют в Испании

Задержание рэпера привело к многотысячным акциям протеста в Каталонии, демонстрации закончились столкновениями с полицией.

Пабло Асель – испанский рэпер, известный радикальными левыми взглядами, которые он высказывает в текстах своих треков.

Асель регулярно выступал с критикой испанской монархии, правительства и капиталистической системы в целом.

В итоге Асель договорился до двух годов тюрьмы, срок уменьшили до 9 месяцев, но рэпер попытался избежать наказания, забаррикадировавшись вместе со сторонниками в одном из университетов Каталонии.

Полиция Аселя таки задержала, но теперь вынуждена справляться с акциями протеста в его поддержку, которые перерастают в массовые потасовки.

Острый язык

В своем аккаунте в Twitter, на который подписаны 132 тысячи человек, Асель сравнивал испанских судей с нацистами, бывшего короля страны Хуана Карлоса называл боссом мафии, а также выражал поддержку баскской сепаратистской группировке ЭТА, деятельность которой в Испании официально запрещена.

В 2018 году Аселя приговорили к двум годам тюрьмы по обвинениям в поддержке терроризма и оскорблении королевской особы — основанием для этого стали 64 его твита и текст одной из песен.

Рэпер был осужден на основании закона, принятого тремя годами ранее: его основной целью было заявлено недопущение прославления деятельности таких группировок, как ЭТА. Однако также он ввел нормы, запрещающие оскорбительные высказывания в адрес монархии и оскорбление религиозных чувств.

Вот примерные переводы некоторых твитов, за которые он получил тюремный срок:

“Полиция убивает 15 иммигрантов, и они святые. Люди защищают себя от их насилия, и мы — „жестокие террористы и сброд“”.

«Тысячи стариков замерзают и остаются без крыши над головой, в то время как монархи шикуют во дворцах».

Клип под названием «Juan Carlos el Bob'on», упомянутый в приговоре, Асель выложил в 2016 году — в тексте он критически описывает биографию испанского монарха, подчеркивает его связи с диктатурой Франциско Франко и утверждает, что король финансировал ИГИЛ, содействуя сделкам между Испанией и Саудовской Аравией.

От тюрьмы не убежать

Пока длились суды Асель находился на свободе. Ему снизили назначенный тюремный срок до девяти месяцев. В начале 2021 года приговор был утвержден Верховным судом, и 12 февраля рэпера обязали явиться в полицию для задержания и последующей отправки в тюрьму. Однако незадолго до этого он публично заявил, что не будет делать этого.

Асель и несколько десятков его сторонников забаррикадировались в здании университета в каталонском городе Льейда. Утром 16 февраля после незначительных стычек его задержали сотрудники полиции.

Задержание рэпера привело к многотысячным акциям протеста по всей стране.

EPA

Только в Барселоне около 2000 человек присоединились к акциям протеста и размахивали плакатами с надписью "Освободите Пабло". Демонстранты подожгли мусорные баки и бросали в стражей порядка различные предметы.

EPA

Демонстрации закончились столкновениями с полицией — пять человек были арестованы, 33 пострадали, в том числе 17 полицейских.

Одновременно более 200 деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали петицию против приговора рэперу.