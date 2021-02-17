В Северной Македонии стартовала COVID-вакцинация

В стране используют препарат Pfizer. Первая партия в количестве около пяти тысяч штук уже прибыла. Прививать начали сначала медиков.

В первый день привили 260 медиков

В Северной Македонии в среду, 17 февраля, начали прививать граждан вакциной от коронавируса. Первыми инъекцию получили врач и старшая медсестра клиники инфекционных болезней в Скопье, пишет Европейская правда.

В первый день вакцинация коснулась 260 медицинских работников. По словам министра здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, сначала привьют сотрудников инфекционной клиники, потом всех COVID-центров, и остальных медиков.

В стране используют препарат Pfizer. Дозы в количестве 4 680 штук прибыли в страну в прошедшие выходные.

Как сообщалось ранее, в ЕС вакцинировали уже 29 млн человек.

Также Korrespondent.net писал, что в Израиле смягчат карантин для COVID-вакцинированных. Получившие второй компонент вакцины смогут посещать ТЦ, бассейны, выставки, музеи уже с 21 февраля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet