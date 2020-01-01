В НАТО анонсировали новую стратегическую концепцию

В ее основе будет сдерживание России и Китая, а также укрепление связи Европы с Северной Америкой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал пересмотр стратегической концепции Альянса. Обновленная концепция будет нацелена на сдерживание Российской Федерации и Китая. Об этом шла речь на брифинге в Брюсселе, сообщает в среду, 17 февраля спикер НАТО Оана Лунгеску.

Так, на встрече Столтенберг отметил, что новая концепция должна быть принята на предстоящем саммите НАТО, который запланирован на 2021 год.

"Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она хорошо соответствует нашим потребностям, но ситуация сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции", - сказал он.

Кроме того, обновленная стратегия НАТО, по словам Столтенберга, должна также учитывать новый подход к России.

"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с того времени мы видим агрессивные действия в отношении соседей и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - заявил генсек НАТО.

По его словам, НАТО должно стать площадкой политического диалога для противодействия России и Китаю.

"Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности", - сказал Столтенберг, добавив, что речь идет России и Китае.

Ранее сообщалось, что США на предстоящей встрече НАТО намерены начать усилия по восстановлению доверия с европейскими союзниками.

Напомним, что ранее в НАТО заговорили об усилении деятельности на востоке Европы. На восточном фланге НАТО, среди прочего, планируется задействовать флот разведывательных дронов.

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