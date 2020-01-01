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В ЕС назвали сроки возобновления безвизовых поездок для украинцев

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В ЕС требуют придерживаться условий, которые из-за коронавируса предполагает каждая страна. В основном это самоизоляция или отрицательный ПЦР-тест. В последнее время ряд стран ввели требование - отметку о пройденной вакцинации.
В ЕС назвали условие для возобновления безвизовых поездок для украинцев
В ЕС назвали условие для возобновления безвизовых поездок для украинцев
Unsplash

Поездки в рамках действия безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза не будут доступны для граждан нашей страны в течение еще нескольких месяцев, предполагает посол Германии в Украине Анка Фельдхузен. Об этом в среду, 17 февраля она заявила в интервью Интерфакс-Украина.

По мнению дипломата, безвизовые поездки для украинцев в страны ЕС будут возобновлены уже после успешной вакцинации.

Анка Фельдхузен отметила, что на сегодня в Украине ситуация по коронавирусу лучше, чем в Германии.

"Но мы смотрим не только на две последние недели, так как дать разрешение, а через две недели забрать - это тоже плохо. Я боюсь, что это будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать", - сказала посол. 

Напомним, что с 2021 украинцы, несмотря на действующий безвиз, должны предварительно получать разрешение на поездку в страны Европейского Союза.

ЕС ввел Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает изменения в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран, в частности Украины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии. Перед планируемой поездкой украинцам необходимо подать онлайн-заявку для получения разрешения на пересечение границы, каждая такая заявка будет стоить семь евро комиссии, для людей до 18 лет и старше 70 лет - получение разрешения бесплатно; разрешение будет действительно в течение 3 лет или до завершения действия проездного документа - то есть разрешение не нужно будет получать перед каждой поездкой.

Напомним, Жовква заявил о срыве подписания важного соглашения с ЕС. Речь идет об общем авиационном пространстве Украины с Евросоюзом, известном также как соглашение об "открытом небе" или "авиационный безвиз". Это соглашение не будет подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Ранее сообщалось, что Киев будет работать над внедрением еще трех "безвизов" на пути в Евросоюз.

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Теги: ЕС, Евросоюз, граница, пандемия, безвизовый режим, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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