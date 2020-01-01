Королеве красоты из Мексики грозит 50 лет тюрьмы

Выступая на последнем конкурсе красоты, девушка заявила, что она против насилия в отношении женщин.

Мексиканской королеве красоты, 25-летней Лауре Ромеро, грозит 50 лет заключения за похищение людей. По данным полиции, девушка входила в состав банды и совершала тяжкие преступления. Об этом пишет Mexico News Daily.

Сообщается, что мексиканская полиция арестовали восьмерых предполагаемых участников преступной банды, среди которых оказалась 25-летняя “Королева красоты” Лаура Ромеро. По данным полиции, преступная группировка занималась похищением людей и другими преступлениями в мексиканских штатах Оахака и Веракрус.

Судья штата Оахака дал властям два месяца на расследование обвинений. На этот период все восемь подозреваемых были заключены под стражу. Если их признают виновными, всем участникам банды грозит до 50 лет тюрьмы.

В то же время, газета отмечает, что Ромеро в своих интервью всегда поддерживала борьбу с насилием, особенно направленным против женщин, помогала одеждой нуждающимся, собирала средства для борьбы с раком груди и лейкемией. В какой именно момент она оказалась втянута в криминал, неизвестно.

Свой титул "Мисс Оахака" модель завоевала в 2018 году. В 2020-м она стала "Королевой кофе" по итогам международного конкурса, проводившегося в Колумбии.

Арестовали ее в штате Веракрус, занимающем второе место в стране по количеству похищений людей (15-20 случаев в месяц), уступая только штату Мехико, отмечает Mexico News Daily.

Ранее сообщалось, что финалистка конкурса красоты Мисс Казахстан-2019 и обладательница титула Мисс Кызылорда-2017 Гульнур Нуртаза устроилась посудомойщицей на кухне одного из кафе города Кызылорда.

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