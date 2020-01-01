Семь человек пострадали в результате стрельбы в США

На месте событий обнаружены 18 гильз, специалисты пытаются определить, все ли они были выпущены одним злоумышленником.

При стрельбе в США ранены семь человек WPVI

В результате стрельбы около вокзала в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания пострадали семь человек, они госпитализированы. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что возраст раненых составляет от 17 до 71 года. При этом пострадавший 71-летний мужчина получил ранения в живот и обе ноги, он находится в критическом состоянии. Состояние остальных шести человек стабильное, уточнили в местной полиции.

Полиция "по горячим следам" задержала одного подозреваемого, у него были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Мотивы "стрелка" пока неизвестны. Причины, по которым он принялся стрелять в людей, выясняют следователи.

Также сообщалось, что в США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых . Пенсионер выстрелил в работника дома престарелых, тот в тяжелом состоянии госпитализирован.

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