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Семь человек пострадали в результате стрельбы в США

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На месте событий обнаружены 18 гильз, специалисты пытаются определить, все ли они были выпущены одним злоумышленником.
При стрельбе в США ранены семь человек
При стрельбе в США ранены семь человек
WPVI

В результате стрельбы около вокзала в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания пострадали семь человек, они госпитализированы. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что возраст раненых составляет от 17 до 71 года. При этом пострадавший 71-летний мужчина получил ранения в живот и обе ноги, он находится в критическом состоянии. Состояние остальных шести человек стабильное, уточнили в местной полиции.

Полиция "по горячим следам" задержала одного подозреваемого, у него были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Мотивы "стрелка" пока неизвестны. Причины, по которым он принялся стрелять в людей, выясняют следователи.
 
Напомним, в городе Баффало, штат Миннесота, США, произошла стрельба в медицинской клинике. 
 
Также сообщалось, что в США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых. Пенсионер выстрелил в работника дома престарелых, тот в тяжелом состоянии госпитализирован.

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Теги: США, стрельба, полиция, Филадельфия, ранение
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Источник: korrespondent.net

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