На акциях протеста в Испании задержали около 50 человек

Уличные беспорядки в Испании начались после того, как полиция задержала рэпера Пабло Аселя.

На акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Около 50 человек были задержаны в Испании на акциях протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила газета El Periodico.

Задержания проходили в Мадриде, Барселоне и по всей Каталонии.

В частности, в Каталонии, где беспорядки произошли в ряде городов, в том числе в Барселоне, задержаны 29 человек. В Мадриде задержаны 14 человек, пострадали как минимум пять полицейских. В испанской столице также есть пострадавшие среди протестующих. В Каталонии - Барселоне и Лериде - пострадали восемь человек. У них в основном ранения легкие, один человек получил травмы средней степени тяжести, два человека доставлены в больницы.

Полиция жестко пресекала попытки нарушения общественного порядка и применяла против протестующих резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ. В ответ протестующие забрасывали правоохранителей камнями.

Кроме того, как сообщают СМИ, на акции протеста вспыхнул пожар.

Уличные беспорядки начались после того, как полиция задержала Пабло Аселя, рэпера, которого признали виновным в оправдании терроризма и оскорблении королевской семьи.

Причем полиции пришлось брать штурмом здание университета Лериды в Каталонии, чтобы задержать музыканта.

В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов.

Рэпера приговорили девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.

Cмотрите фотогалерею: На акциях протеста в Испании задержали около 50 человек

Напомним, в испанском городе Барселоне, во вторник вечером, 16 февраля, вспыхнули массовые протесты с требованием освободить рэпера Пабло Аселя.

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