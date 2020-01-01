Трех хакеров из КНДР обвинили в краже 1,3 млрд долларов

Кроме северокорейских хакеров к делу оказался причастен и гражданин США Галеб Алаумари, который отмывал для злоумышленников похищенные деньги.

Министерство юстиции США обвинило трех северокорейских программистов в массовом взломе, в результате которого было украдено более 1,3 миллиарда долларов в денежных средствах и криптовалюте. Атака затронула ряд компаний, от банков до голливудских киностудий. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает Reuters.

В обвинительном заключении утверждается, что 31-летний Джон Чан Хек, 27-летний Ким Ир и 36-летний Пак Чин Хек на момент совершения атак работали на службы военной разведки Северной Кореи.

По словам Минюста США, хакеры несут ответственность за широкий спектр преступных действий и громких кибератак, включая атаку на Sony Pictures Entertainment в ноябре 2014 года в ответ на фильм "Интервью", в котором изображено убийство лидера Северной Кореи.

Также утверждается, что они участвовали в создании программы-вымогателя WannaCry 2.0, которая была выпущена в мае 2017 года и особенно сильно ударила по Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Хакеров также обвиняют во взломе банков в Южной и Юго-Восточной Азии, Мексике и Африке путем злоупотребления протоколом SWIFT, а также развертывания вредоносных приложений с марта 2018 по сентябрь 2020 года.

"В обнародованных сегодня материалах обвинения указывается, что хакеры из КНДР, используя не оружие, а клавиатуру, крали электронные кошельки, криптовалюту, а не мешки с деньгами. Северокорейские хакеры на сегодняшний день - самые крупные "грабители банков" в мире", - отметил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

Минюст США отмечает, что хакеры работали не только с территории КНДР, "Но и из других стран, включая Китай и Россию". Министерство не уточняет, какую часть обозначенной суммы хакерам удалось украсть.

Также сообщается, что некий гражданин США и Канады признал себя виновным в отмывании части денег, украденных хакерами.

Ранее сообщалось, что украинца в США приговорили к семи годам за миллионные интернет-кражи.

Также сообщалось, что украинский хакер разработал один из крупнейших фишинговых сервисов.

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