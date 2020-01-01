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Трех хакеров из КНДР обвинили в краже 1,3 млрд долларов

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Кроме северокорейских хакеров к делу оказался причастен и гражданин США Галеб Алаумари, который отмывал для злоумышленников похищенные деньги.
По сданным Минюста США, хакеры работают на северокорейскую военную разведку
По сданным Минюста США, хакеры работают на северокорейскую военную разведку

Министерство юстиции США обвинило трех северокорейских программистов в массовом взломе, в результате которого было украдено более 1,3 миллиарда долларов в денежных средствах и криптовалюте. Атака затронула ряд компаний, от банков до голливудских киностудий. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает Reuters.

В обвинительном заключении утверждается, что 31-летний Джон Чан Хек, 27-летний Ким Ир и 36-летний Пак Чин Хек на момент совершения атак работали на службы военной разведки Северной Кореи.

По словам Минюста США, хакеры несут ответственность за широкий спектр преступных действий и громких кибератак, включая атаку на Sony Pictures Entertainment в ноябре 2014 года в ответ на фильм "Интервью", в котором изображено убийство лидера Северной Кореи.

Также утверждается, что они участвовали в создании программы-вымогателя WannaCry 2.0, которая была выпущена в мае 2017 года и особенно сильно ударила по Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Хакеров также обвиняют во взломе банков в Южной и Юго-Восточной Азии, Мексике и Африке путем злоупотребления протоколом SWIFT, а также развертывания вредоносных приложений с марта 2018 по сентябрь 2020 года.

"В обнародованных сегодня материалах обвинения указывается, что хакеры из КНДР, используя не оружие, а клавиатуру, крали электронные кошельки, криптовалюту, а не мешки с деньгами. Северокорейские хакеры на сегодняшний день - самые крупные "грабители банков" в мире", - отметил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

Минюст США отмечает, что хакеры работали не только с территории КНДР, "Но и из других стран, включая Китай и Россию". Министерство не уточняет, какую часть обозначенной суммы хакерам удалось украсть.

Также сообщается, что некий гражданин США и Канады признал себя виновным в отмывании части денег, украденных хакерами.

Ранее сообщалось, что украинца в США приговорили к семи годам за миллионные интернет-кражи.

Также сообщалось, что украинский хакер разработал один из крупнейших фишинговых сервисов.

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Теги: США, хакеры, Северная Корея, деньги, кража, обвинения, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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