Билл Гейтс допускает, что от COVID-19 смогут защитить три дозы вакцины

В США обсуждают, нужно ли добиться более высокого охвата текущей вакциной, или нужна ее уже модифицированная версия.

Для полной защиты от коронавирусной инфекции нового типа может потребоваться третья фаза вакцины, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, третья доза будет содержать вакцину, модифицированную с учетом мутаций вируса.Об этом в среду, 17 января, он сказал в интервью телеканалу CBS News.

"Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина", - отметил он.

Гейтс допустил, что в мире появится усовершенствованная вакцина к тому времени, когда новые штаммы коронавируса доберутся до США.

В США начата массовая вакцинация населения от инфекции коронавируса, однако она пока идет с задержками. Администрация президента США пообещала обеспечить вакцинацию 100 миллионами доз за первые 100 дней со дня начала своей работы, то есть до конца апреля. Каждая из двух одобренных в США вакцин - Moderna и Pfizer/BioNTech - состоит из двух доз.

США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в стране заразились уже свыше 27,7 миллиона человек, скончались почти 490 тысяч.

Ранее американский мультимиллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал две главные угрозы человечеству после пандемии.

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