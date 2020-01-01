В Финляндии выявили новую мутацию COVID-19

Новый штамм обладает чертами прежде выявленных "британской" и "южноафриканской" мутаций, обнаружили ученые.

Ученые обнаружили в Финляндии новую мутацию коронавируса, у которой есть свойства и британского, и южноафриканского штаммов. Об этом сообщает DW в четверг, 18 февраля.

Прежде неизвестную мутацию обнаружили специалисты финской лаборатории Vita Laboratoriot Oy совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета.

Мутацию назвали Fin-796H, ее выявили в одном из образцов, взятых в Южной Финляндии.

Новый штамм имеет черты и британского, и южноафриканского штаммов, а "мутации в этом варианте затрудняют выявление коронавируса как минимум одним среди рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов".

В то же время, по словам финских специалистов, причин для паники нет, так как большинством практикуемых тестов этот вариант вируса обнаружено.

Напомним, что в ЕС вакцинировали уже 29 млн человек. В странах Евросоюза первую дозу получили 22 млн человек, а обеими дозами вакцинировали семь миллионов.

Также сообщалось, что ЕС дополнительно закупит вакцины Moderna и Pfizer. Общее количество дополнительных препаратов от коронавируса для ЕС составит 500 млн доз. Они будут закуплены в 2021-2022 годах.

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